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Дмитрий Градиленко рассказал, каких комментаторов сейчас не хватает на спортивном ТВ

Дмитрий Градиленко рассказал, каких комментаторов сейчас не хватает на спортивном ТВ
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Бывший защитник «Спартака» и ЦСКА, чемпион СССР и России Дмитрий Градиленко рассказал, каких комментаторов сейчас не хватает на спортивном телевидении.

— Чьих голосов вам сегодня не хватает в эфире?
— Моего голоса не хватает (улыбается). Знаете, мне очень нравился Евгений Майоров. Конечно, Василий Уткин. Всё остальное сейчас — самолюбование и навязывание своих идей. Отмечу ещё Маслаченко. Удалось с ним немного пообщаться в 2008 году в Австрии. Вместе оказались в одной компании. Я назвал вам тех, кого было приятно слушать. Могу ещё перечислить. Например, мой коллега Григорий Твалтвадзе прекрасно знает историю и профессионально подходил к делу. Я у него учился.

— Кто сейчас нравится?
— Роман Трушечкин, Артём Шмельков. Парни, привет, топлю за вас! Они не делают ничего лишнего, не занимаются самолюбованием, не выдумывают сверхъестественного. Просто «что вижу, то пою», разбавляя статистическими данными и интересными историями, — сказал Градиленко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

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