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Масалитин: Помазуну не нашлось места в ЦСКА — не сбылось то, что ему обещали

Масалитин: Помазуну не нашлось места в ЦСКА — не сбылось то, что ему обещали
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Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на готовящийся переход голкипера армейцев Ильи Помазуна в «Спартак».

«Помазун ушёл в аренду, где хорошо проявлял себя и даже дорос до уровня сборной России. Но Акинфеев продолжил играть, а также подрос молодой Тороп, которому тоже нужно играть. Естественно, Илье не нашлось места в ЦСКА. То, что ему обещали, не сбылось.

Теперь всплыл вариант со «Спартаком», а Илья не играл полгода. Что парню делать? Заканчивать с футболом? А «Спартак» не самый плохой вариант в этой ситуации. Обстоятельства сложились так, что никому нельзя предъявлять претензии. Сперва ЦСКА отстранил Помазуна из-за слов про «Спартак», а теперь он заключает контракт с красно-белыми. Кто выиграл в этой ситуации? На сегодняшний день мы видим, что в «Спартаке» создаётся играющая команда. Может, Помазун выиграет конкуренцию у Максименко», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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