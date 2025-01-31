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Кто пройдёт в 1/8 финала Лиги чемпионов — «Манчестер Сити» или «Реал»?

Кто пройдёт в 1/8 финала Лиги чемпионов — «Манчестер Сити» или «Реал»?
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Сегодня, 31 января, состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА нынешнего сезона. В соперники мадридскому «Реалу» жребий определил английский «Манчестер Сити». Победитель этой пары сыграет с одной из двух команд: «Байером» или «Атлетико».

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Восемь победителей стыковых матчей пробьются в 1/8 финала, где сыграют с одним из топ-8 клубов общего этапа, которые будут сеяными при жеребьёвке.

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является мадридский «Реал», который в текущем розыгрыше занял 11-е место в общем этапе.

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