Кто пройдёт в 1/8 финала Лиги чемпионов — «Манчестер Сити» или «Реал»?

Сегодня, 31 января, состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА нынешнего сезона. В соперники мадридскому «Реалу» жребий определил английский «Манчестер Сити». Победитель этой пары сыграет с одной из двух команд: «Байером» или «Атлетико».

Предлагаем Вам пройти опрос: кто пройдёт в 1/8 финала Лиги чемпионов — «Манчестер Сити» или «Реал»?

Восемь победителей стыковых матчей пробьются в 1/8 финала, где сыграют с одним из топ-8 клубов общего этапа, которые будут сеяными при жеребьёвке.

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является мадридский «Реал», который в текущем розыгрыше занял 11-е место в общем этапе.