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Дмитрий Градиленко объяснил, почему ушёл из агентского бизнеса

Дмитрий Градиленко объяснил, почему ушёл из агентского бизнеса
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Бывший защитник «Спартака» и ЦСКА, чемпион СССР и России Дмитрий Градиленко объяснил, почему ушёл из агентского бизнеса.

«Почему я закончил с агентской деятельностью — просто разочаровался в футболистах, с которыми сотрудничал. Не во всех, но в большинстве. Не готов обманывать футболистов. Я не буду на чёрное говорить, что это белое, и наоборот. Не буду рассказывать, что ты суперфутболист, если ты посредственность. Мне не близко, когда относишься со всей душой, а тебе говорят: «До свидания». Такое происходило часто.

Недавно я вновь пытался получить лицензию. Скорее, даже просто понять, как её можно получить. Прошёл все эти тесты, сдавал экзамен. Первый раз не получилось. Второй раз экзамен был поздней осенью, но я на него не пошёл», — сказал Градиленко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

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