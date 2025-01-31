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Борис Игнатьев: «Анжи» будет только отвлекать дагестанский футбол от развития

Борис Игнатьев: «Анжи» будет только отвлекать дагестанский футбол от развития
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Экс-футболист «Динамо» Махачкала Борис Игнатьев отреагировал на новости о возвращении «Анжи» в профессиональный футбол.

«Не думаю, что возрождение «Анжи» — это так важно для российского футбола. Есть люди, которые понимают, как надо выстраивать работу, и делают всё возможное, чтобы дагестанский футбол развивался. А лишняя боевая единица в виде «Анжи» будет только отвлекать. Почему в Махачкале не создать только одну команду очень высокого уровня и объединить футбольные силы в одном направлении?

«Динамо» Махачкала — достаточно для Дагестана. Есть академии и команды, которые играют во Второй лиге. Создайте тогда команду такого уровня, чтобы она была трамплином для главного клуба», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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