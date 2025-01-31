Стало известно, с кем сыграют победители стыковых матчей ЛЧ в 1/8 финала турнира

Завершившаяся жеребьёвка стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА также определила потенциальных соперников по 1/8 финала для каждой пары. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с сеткой Лиги чемпионов по завершении стыковых игр. В скобках указаны потенциальные соперники по 1/8 финала для каждой пары.

«Брест» — «ПСЖ» («Ливерпуль» или «Барселона»)

«Монако» — «Бенфика» («Ливерпуль» или «Барселона»)

«Ювентус» — ПСВ («Арсенал» или «Интер»)

«Фейеноорд» — «Милан» («Арсенал» или «Интер»)

«Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид («Атлетико» или «Байер»)

«Селтик» — «Бавария» («Атлетико» или «Байер»)

«Брюгге» — «Аталанта» («Лилль» или «Астон Вилла»)

«Спортинг» — «Боруссия» Дортмунд («Лилль» или «Астон Вилла»)