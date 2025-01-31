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Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал продажу Георгия Арутюняна в венгерский клуб

Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал продажу Георгия Арутюняна в венгерский клуб
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал продажу защитника сборной Армении Георгия Арутюняна, являющегося воспитанником «быков», в венгерский клуб «Академия Пушкаша».

«Он молодой парень, ему нужна игровая практика. Мы пошли ему навстречу. Хотя мне как тренеру хотелось бы иметь четыре защитника примерно одного уровня. Но он наш воспитанник, и он должен играть, поэтому уехал в Венгрию», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

Георгий Арутюнян является воспитанником академии «Краснодара». За основную команду «быков» он дебютировал в сезоне-2022/2023.

В нынешнем сезоне Арутюнян сыграл за клуб семь матчей в Кубке России и ни одного – в Российской Премьер-Лиге. Всего на его счету 20 игр за «быков». Футболист не сумел отметиться результативными действиями. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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