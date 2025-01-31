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Боярский: не теряю надежду на чемпионство «Зенита», хотя ситуация турбулентная

Боярский: не теряю надежду на чемпионство «Зенита», хотя ситуация турбулентная
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Известный артист и болельщик футбольного клуба «Зенит» Михаил Боярский высказался о текущей ситуации в санкт-петербургском клубе и выразил надежду на чемпионство сине-бело-голубых. Напомним, в текущее трансферное окно клуб покинул ряд футболистов.

«Я всегда обоими руками за выбор Семака и Тимощука. Никогда не теряю надежду на чемпионство «Зенита», хотя ситуация турбулентная. У многих команд одинаковое количество очков, так что придётся побороться. Верю в «Зенит», но понимаю, что будет сложно», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам осенней части РПЛ две первые строчки турнирной таблицы с 39 очками в 18 матчах занимают «Краснодар» и «Зенит», при этом «быки» опережают петербуржцев за счёт победы в личной встрече. Московский «Спартак» отстаёт от лидеров на два очка и находится на третьем месте.

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