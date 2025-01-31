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Магомед Адиев: «Анжи» позволил мне реализовать себя — рад возвращению клуба

Магомед Адиев: «Анжи» позволил мне реализовать себя — рад возвращению клуба
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Бывший главный тренер «Ахмата» и сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал новости о возрождении махачкалинского «Анжи», который будет выступать в третьем дивизионе России.

«Для меня бренд «Анжи» очень близок. Свою профессиональную карьеру я начинал там, затем и тренерскую. «Анжи» позволил мне себя реализовать. Рад, что есть подвижки и клуб возвращается.

Сложно сказать, когда «Анжи» полноценно встанет на ноги и выйдет в Премьер-Лигу. Рад что команда снова существует, а футбол в Дагестане развивается. «Динамо», «Легион», «Анжи». Помимо этого, много любителей. Возрождение «Анжи» будет им интересно и может помочь сделать путь в футболе», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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