Миладинович: Марко Николич — один из лучших тренеров в Сербии

Защитник «Тобола» Иван Миладинович поделился мнением о главном тренере ЦСКА Марко Николиче. Миладинович высоко отозвался о своём соотечественнике, заявив, что на родине в Сербии Николич является одним из лучших специалистов.

«Для меня Марко Николич — один из лучших тренеров в Сербии, возможно, самый сильный. Он доказывал это, работая в «Локомотиве», в Венгрии, в «Партизане». Мощный специалист с большим характером, менталитетом», — приводит слова Миладиновича «РБ Спорт».

Напомним, Николич возглавил ЦСКА летом прошлого года, сменив в должности Владимира Федотова. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА — шестой. На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург».