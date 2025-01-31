Дмитрий Градиленко: Федорищев чей-то рупор и транслирует то, что попросили сверху

Бывший защитник «Спартака» и ЦСКА, чемпион СССР и России Дмитрий Градиленко высказался о коррупционном скандале в российском футболе после заявлений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Ранее чиновник заявил, что «Крылья Советов» задолжали несколько десятков миллионов рублей «преступникам из судейского корпуса».

— Губернатор Федорищев решил побороться с коррупцией в футболе. Гиблое дело?

— Просто слова могу я здесь говорить, хотя тоже известная личность в узких кругах (улыбается). А он всё-таки политический деятель. У него должность! Видимо, сказали сверху. Я так думаю, что он чей-то рупор и транслирует то, что попросили. Не думаю, что он сам так быстро разобрался в футболе. Ребята, это бюджетные деньги! Почему область должна платить посредникам немыслимые деньги за то, что футболистов каких-то привели? Если зарабатываешь сам — делай что хочешь с этими деньгами. Покупай, продавай, плати сколько угодно футболистам. А тут бюджетные деньги. Видимо, губернатору сказали: «Разберись со спортом, потому что так не должно быть», — сказал Градиленко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.