Георгий Мелкадзе рассказал, что нужно «Ахмату», чтобы не вылететь из РПЛ

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе рассказал о тренировках в составе грозненцев, а также поделился мыслями о том, что нужно сделать, чтобы остаться в РПЛ.

— Успел ознакомиться с требованиями тренерского штаба Сергея Ташуева?

— Всё хорошо. В принципе, быстро впитал новые требования и тренируемся в полном режиме. Ни одной тренировки ещё не пропустил. Надеюсь, так закончу все сборы.

— Что необходимо в первую очередь, кроме, конечно, очков, чтобы добиться по итогам сезона места повыше?

— Сплотиться в первую очередь, и, несмотря на индивидуальные ошибки партнёров, отрабатывать их, чтобы они также отрабатывали и твои в атаке. Мне кажется, этого вполне достаточно для результата, — приводит слова Мелкадзе пресс-служба клуба на официальном сайте.

Мелкадзе присоединился к команде на правах свободного агента с начала подготовительных сборов и оформил хет-трик в первой контрольной игре. В сезоне-2020/2021 форвард уже выступал за грозненцев, сыграв 24 матча в официальных турнирах и забив три гола.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Ахмат» с 13 очками идёт на 15-м месте.