Стали известны итоги жеребьёвки стыковых матчей Лиги Европы

Сегодня, 31 января, состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы УЕФА нынешнего сезона. Напомним, команды, которые заняли места с 9-го по 16-е в общем этапе, были сеяными, они сыграют с клубами, занявшими места с 17-го по 24-е (несеяные). Ответные стыковые встречи сеяные проведут дома.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами жеребьёвки стыковых матчей Лиги Европы:
«Ференцварош» — «Виктория» Пльзень;
«Твенте» — «Будё-Глимт»;
«Юнион Сент-Жиллуа» — «Аякс»;
«АЗ Алкмаар» — «Галатасарай»;
«Порту» — «Рома»;
«Фенербахче» — «Андерлехт»;
ПАОК — «Стяуа»;
«Мидтьюлланн» — «Реал Сосьедад».
Восемь победителей стыковых матчей пробьются в 1/8 финала, где сыграют с одним из топ-8 клубов общего этапа, которые будут сеяными при жеребьёвке.