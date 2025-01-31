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Михаил Боярский: Клаудиньо сделал своё дело в «Зените», спасибо ему большое!

Михаил Боярский: Клаудиньо сделал своё дело в «Зените», спасибо ему большое!
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Известный отечественный артист Михаил Боярский отреагировал на новости об уходе Клаудиньо и Вендела из «Зенита». Первый уехал в катарский «Аль-Садд» этой зимой, а второй покинет команду ближайшим летом. Напомним, Боярский является давним поклонником санкт-петербургского клуба.

«Вопрос о возможном возвращении Малкома — не моя компетенция. Всё зависит от тренерского штаба, насколько осиротеет без Клаудиньо и Вендела команда. Думаю, Вендела-то не очень и отпустят ещё из «Зенита». Если говорить о Клаудиньо, то он уже своё дело сделал. Спасибо ему большое!» — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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