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На подмосковные «Химки» наложен запрет на регистрацию новых футболистов

На подмосковные «Химки» наложен запрет на регистрацию новых футболистов
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Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров наложила на «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов, сообщает пресс‑служба организации на своём официальном сайте. Запрет обусловлен долгом со стороны «Химок» по отношению к «Оренбургу» за переход полузащитника Лукаса Веры.

«Удовлетворить заявление ФК «Оренбург» о применении запрета на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры в отношении ФК «Химки» в целях обеспечения исполнения решения палаты РФС по разрешению споров от 1 ноября 2024 года (по заявлению ФК «Оренбург» в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Лукаса Габриэля Веры).

Применить к ФК «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего определения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Химки» в случае исполнения обязательств перед ФК «Оренбург», установленных решением палаты РФС по разрешению споров от 1 ноября 2024 года», — сказано в заявлении пресс-службы РФС.

Вера присоединился к «Химкам» в летнее межсезонье — 2024. Действующий контракт аргентинца с российским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний футболист провёл 18 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Химки» находятся на 13-м месте. ЦСКА располагается на шестой строчке. На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург».

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