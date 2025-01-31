Тульский «Арсенал» объявил о подписании футболиста из Черногории

Тульский «Арсенал» объявил о подписании контракта с 24-летним черногорским полузащитником Милошем Брновичем.

«Приветствуем Милоша Брновича и желаем успешной игры за «Арсенал»!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Милош перешёл в состав «оружейников» из черногорской «Будучности». Также футболист выступал за «Петровац», «Титоград» и сербский клуб «Раднички». За основную сборную Черногории Брнович провёл девять встреч.

После 21-го тура Первой лиги «Арсенал» располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 30 очков. 3 февраля «Арсенал» сыграет товарищеский матч с грозненским «Ахматом», 7 февраля – с «Ленинградцем», 15 февраля – с «Челябинском» и «Актобе» (Казахстан), 21 февраля – с воронежским «Факелом» и «Бунёдкором» (Узбекистан).