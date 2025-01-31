Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монпелье — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ФИФА и adidas представили официальный мяч клубного чемпионата мира по футболу

ФИФА и adidas представили официальный мяч клубного чемпионата мира по футболу
Комментарии

Международная федерация футбола и компания adidas представили официальный мяч клубного чемпионата мира по футболу, который пройдёт летом 2025 года в Соединённых Штатах Америки.

Фото: Аккаунт adidas в социальной сети X

Фото: Аккаунт adidas в социальной сети X

Предстоящий клубный чемпионат мира по футболу станет 21-м розыгрышем турнира в истории, а также первым по новому формату, в котором примут участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций. Финал пройдёт 13 июля 2025 года на стадионе «Метлайф» в Ист-Резерфорде, штат Нью-Джерси.

Действующим победителем клубного чемпионата мира является «Манчестер Сити». В 2023 году «горожане» обыграли в финале бразильский «Флуминенсе».

Материалы по теме
Стали известны итоги жеребьёвки стыковых матчей Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android