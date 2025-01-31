Магомед Адиев: с удовольствием рассмотрю предложение снова возглавить «Анжи»

Бывший главный тренер «Анжи» и сборной Казахстана Магомед Адиев заявил, что рассмотрит возможность вновь возглавить махачкалинский клуб. 28 января пресс-служба махачкалинского «Анжи» в своём телеграм-канале объявила, что клуб будет выступать в третьем дивизионе России.

«Всегда есть желание работать в амбициозном клубе. Если от «Анжи» поступит предложение, я с удовольствием рассмотрю его. Это мой родной клуб всё-таки», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Адиев возглавлял «Анжи» с 2018 года по 2019-й.

«Анжи» — бронзовый призёр чемпионата России — 2012/2013, финалист Кубка России — 2000/2001 и 2012/2013. 3 июня 2022 года пресс-служба клуба официально объявила, что команда не сумела получить лицензию на следующий сезон, что означает автоматическое лишение профессионального статуса.