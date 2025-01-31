Градиленко: у Смолова папа серьёзный. Сказал: «Я тебя знаю, занимайся моим сыном»

Бывший защитник «Спартака» и ЦСКА, чемпион СССР и России Дмитрий Градиленко вспомнил, как предоставлял агентские услуги Фёдору Смолову на старте его профессиональной карьеры.

— Он был совсем молодым парнем. Смолов — воспитанник «Мастер-Сатурн». Мне один товарищ сказал, что есть неплохой парень, которому надо помочь, но там серьёзный папа. Мы встретились с папой, он сказал: «Я тебя знаю, занимайся моим сыном».

— А в какой сфере папа серьёзный?

— Не знаю точно. Возможно, предприниматель. Он сказал: «Я знаю, кто ты, а у меня нет времени заниматься этим. Поэтому занимайся ты». Сначала я устроил его переход из Раменского в «Динамо». Как сейчас помню, за $ 1000. Потом участвовал в первом профессиональном контракте Смолова через полтора года. А потом он поменял агента, — сказал Градиленко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.