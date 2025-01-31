Агент Лепсая поделился мнением о возможном переходе Саласара в «Зенит»

Специализирующийся на южноамериканском футбольном рынке агент Тимур Лепсая высказался относительно возможного перехода полузащитника «Браги» Родриго Саласара в санкт-петербургский «Зенит». Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые заплатят португальскому клубу € 20 млн за футболиста.

«Как по мне, это достаточной сильный футболист, если не брать во внимание его травмоопасность. Я так понимаю, что он приобретается для замены Венделу», — приводит слова Лепсая «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Саласар сыграл за «Брагу» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 16 млн.