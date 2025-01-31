Николай Наумов: «Зениту» не будет равных в РПЛ, если вернётся Малком

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном возвращении нападающего «Аль-Хиляля» Малкома в «Зенит». Ранее появилась информация, что бразилец хочет вернуться в санкт-петербургский клуб, так как не чувствует себя ценным в «Аль-Хиляле».

«Странно сказано, что Малкома не ценят в Саудовской Аравии — у него же сумасшедшая зарплата. В человеческом плане лучше России страны нет, и Малком должен это понимать. Он думал, что в Саудовской Аравии его везде будут обнимать? Нет, там всё построено на бизнесе. Это мы хлебосольные люди. Если трансфер Малкома в «Зенит» произойдёт, это будет хорошо для питерцев. Бразильца очень любят питерские болельщики, и он является креативным игроком, который полностью отдаётся футболу. Это не Клаудиньо.

Малком усилит «Зенит» после ухода Вендела летом. Если в плане финансов клуб всё устраивает, нужно организовывать этот переход. У «Зенита» нет перебора футболистов — кого-то посадят на лавку, и, скорее всего, это будет россиянин. Наверняка с приходом Малкома присядет Мостовой. Уже пришёл Энрике, а если вернётся Малком, «Зениту» не будет равных», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.