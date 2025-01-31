«Вася реально тащил!» Градиленко рассказал, как Уткин играл в футбол

Бывший защитник «Спартака» и ЦСКА, чемпион СССР и России Дмитрий Градиленко рассказал, как в своё время играл в футбол Василий Уткин, который был знаменитым телевизионным комментатором. Напомним, Василий ушёл из жизни в марте 2024 года.

«В начале 2000-х в Екатеринбурге проводился ежегодный любительский турнир. Один наш товарищ как раз с Урала, а мы частенько играли в футбол на стадионе, которого уже нет. Зачем же нам стадионы? У нас их и так много! Нам совершенно не нужны дети, которые бы там занимались. Лучше же продать большие квадратные метры. Поэтому стадионы нам не нужны! Ну так вот, наш товарищ создал команду, и мы поехали играть этот турнир. И Вася встал в ворота. Гандбольные, но всё же. В каком-то матче с ветеранами «Уралмаша» была серия пенальти. Вася реально тащил!» — сказал Градиленко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.