Экс-игрок «Сочи» Миладинович: Станкович может сделать «Спартак» чемпионом

Сербский защитник казахстанского «Тобола» Иван Миладинович, выступавший в прошлом сезоне в составе «Сочи», ответил на вопрос, может ли нынешний главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович сделать клуб чемпионом.

«Я считаю, что может. Но это не так просто, в России очень много достойных команд. Всё будет зависеть не только от «Спартака», хотя они играют в интересный футбол, пытаются действовать в атаку. В этом году чемпионат России непредсказуемый, любой может обыграть любого.

Возможно, Станкович сможет добиться успеха через какое-то время, но, опять же, всё зависит от трансферной политики, от игроков. Посмотрите на «Манчестер Сити», они вкладывали кучу денег в команду, всё получалось, а сейчас нужно уже сменить состав. Деньги играют большую роль», — приводит слова Миладиновича «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с «Оренбургом». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.