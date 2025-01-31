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Абена: я пришёл в «Спартак» не просто, чтобы отбывать номер, я здесь, чтобы меня запомнили

Абена: я пришёл в «Спартак» не просто, чтобы отбывать номер, я здесь, чтобы меня запомнили
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Защитник московского «Спартака» Миэнти Абена заявил, что хотел бы помочь красно-белым добиться успеха. Также футболист отметил, что его процесс адаптации в московском клубе ещё не завершён. К «Спартаку» суринамский защитник присоединился летом прошлого года.

«Адаптация в «Спартаке» завершена меньше чем на 50%. Исходя из моего уровня и того, что я могу показывать, это так. Я очень самокритичен и всегда хочу становиться лучше. Мне ещё многое предстоит показать людям, потому что я знаю — так и будет. Это придаёт мне мотивации. Я приехал сюда один, без семьи. Адаптация — это долгий процесс, который мотивирует меня. Я пришёл в «Спартак» не просто, чтобы отбывать номер, я здесь, чтобы остаться, чтобы меня запомнили», — приводит слова защитника «РИА Новости Спорт».

Действующий контракт Миэнти с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость суринамца в € 800 тыс. В текущем сезоне футболист провёл за красно-белых 10 матчей во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

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