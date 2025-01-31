Дмитрий Градиленко: если букмекеров закроют, закроется и медиафутбол

Бывший защитник «Спартака» и ЦСКА, чемпион СССР и России Дмитрий Градиленко высказался о влиянии букмекерских компаний на существование медиафутбола.

«Если сверху скажут прикрыть медиафутбол — прикроют. Но всё это интересно, потому что там молодёжь. Они же этим живут! Сегодняшняя молодёжь ложится спать с телефоном, идёт в туалет с телефоном, моется с телефоном. Они всё делают с телефоном. А эта большая аудитория, потенциальные клиенты букмекеров, ведь именно они спонсируют команды. Если буков закроют, закроется и этот проект», — сказал Градиленко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.