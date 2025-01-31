«Барселона» объявила о продлении контракта с полузащитником Гави

Пресс-служба каталонской «Барселоны» объявила о продлении контракта с полузащитником команды Гави. Новое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2030 года.

Гави 20 лет, он является воспитанником академии «Барселоны». В рамках испанской Примеры полузащитник дебютировал летом 2021 года, появившись на поле со скамейки запасных в матче 3-го тура с «Хетафе». В нынешнем сезоне Гави провёл за сине-гранатовых 20 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость молодого испанского полузащитника в € 80 млн.