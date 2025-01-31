Джанашия — об «Анжи»: не нужно создавать клуб, если он не будет играть на высоком уровне

Бывший футболист сборной Грузии Заза Джанашия отреагировал на новости о возрождении футбольного клуба «Анжи». Ранее появилась информация, что махачкалинская команда возвращается в профессиональный футбол.

«Что касается возрождения «Анжи», это хорошо для кавказского футбола. Всегда, когда мы приезжали туда, чувствовался особый дух, против которого было тяжело играть. Однако, чтобы создать сейчас тот «Анжи», который играл в еврокубках, нужно потратить много возможностей и финансов. Вообще, не нужно создавать клуб, если он не будет играть на высоком уровне», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.