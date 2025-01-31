Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монпелье — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Лепсая: € 35 млн за Луиса Энрике — завышенная цена, но рынок перегрет

Агент Лепсая: € 35 млн за Луиса Энрике — завышенная цена, но рынок перегрет
Аудио-версия:
Комментарии

Специализирующийся на южноамериканском футбольном рынке агент Тимур Лепсая поделился мнением относительно трансфера вингера Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит». Напомним, зимой в бразильский клуб перешёл экс-хавбек сине-бело-голубых Артур Гимарайнс, а летом к «Ботафого» присоединится Вендел.

«Сейчас мы видим, что «Зенит» за Луиса Энрике заплатил € 35 млн. По мне, это несколько завышенная цена. Понятно, что «Зенит» деньгами не платит эту сумму, тем не менее мы видим, что рынок перегрет. Успешность этой сделки будет понятна после того, как мы поймём, какую пользу Луис Энрике принесёт. Но если мы априори полагаем, что игрок за такие деньги — это гарантированное качество, тогда для «Зенита» это хорошая история», — приводит слова Лепсая «РИА Новости Спорт».

«Зенит» объявил о переходе бразильского нападающего в понедельник, 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Материалы по теме
Агент Лепсая поделился мнением о возможном переходе Саласара в «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android