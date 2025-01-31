Агент Лепсая: € 35 млн за Луиса Энрике — завышенная цена, но рынок перегрет

Специализирующийся на южноамериканском футбольном рынке агент Тимур Лепсая поделился мнением относительно трансфера вингера Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит». Напомним, зимой в бразильский клуб перешёл экс-хавбек сине-бело-голубых Артур Гимарайнс, а летом к «Ботафого» присоединится Вендел.

«Сейчас мы видим, что «Зенит» за Луиса Энрике заплатил € 35 млн. По мне, это несколько завышенная цена. Понятно, что «Зенит» деньгами не платит эту сумму, тем не менее мы видим, что рынок перегрет. Успешность этой сделки будет понятна после того, как мы поймём, какую пользу Луис Энрике принесёт. Но если мы априори полагаем, что игрок за такие деньги — это гарантированное качество, тогда для «Зенита» это хорошая история», — приводит слова Лепсая «РИА Новости Спорт».

«Зенит» объявил о переходе бразильского нападающего в понедельник, 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.