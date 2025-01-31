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Дмитрий Градиленко рассказал, как пытался стать агентом Игоря Акинфеева

Дмитрий Градиленко рассказал, как пытался стать агентом Игоря Акинфеева
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Бывший футболист московских «Спартака» и ЦСКА Дмитрий Градиленко рассказал, что у него была возможность стать агентом голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

— На «Спорт» пригласил Дима Анисимов, а с Васей Уткиным у нас была просто пробная акция. Мы периодически встречались, играли в футбол, общались. Наверное, где-то в компании за столом он понял, что я умею разговаривать. Мало того, я даже играл в футбол. И он такой: «Блин, а давай вместе». «А давай!» Первый матч у нас был «Крылья Советов» — ЦСКА в мае 2003-го.

— Выходит, в новом качестве вы дебютировали в РПЛ одновременно с Акинфеевым?
— Совершенно верно. И оказался фартовым — он потащил пенальти. А вот агентом Игоря мне стать не удалось.

— А пытались?
— Встречался с кем-то из его родственников на тему сотрудничества. Кажется, с братом, юристом.

— И чем закончился разговор?
— Ничем. Сотрудничества не получилось, — сказал Градиленко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

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