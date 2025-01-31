Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монпелье — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это уже похоже на дерби». Гвардиола — о матчах с «Реалом» в Лиге чемпионов

«Это уже похоже на дерби». Гвардиола — о матчах с «Реалом» в Лиге чемпионов
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о результатах жеребьёвки Лиги чемпионов, по итогам которой «горожане» встретятся с мадридским «Реалом» в стыковых матчах за право сыграть в 1/8 финала этого турнира.

«Это уже похоже на дерби. Мы играем с «Реалом» четвёртый год подряд. «Бавария» и «Реал» — это всегда непростые соперники. Надеюсь, мы встретимся с ними в хороший момент для нашей команды», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити» в соцсети Х (ранее Twitter).

Первый матч между этими командами состоится 11 февраля в Англии, ответная игра пройдёт 18 февраля в Испании.

Материалы по теме
«Наша команда возрастная, «Астон Вилла» и «Брайтон» лучше нас». Гвардиола — о «Ман Сити»

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android