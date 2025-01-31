«Это уже похоже на дерби». Гвардиола — о матчах с «Реалом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о результатах жеребьёвки Лиги чемпионов, по итогам которой «горожане» встретятся с мадридским «Реалом» в стыковых матчах за право сыграть в 1/8 финала этого турнира.

«Это уже похоже на дерби. Мы играем с «Реалом» четвёртый год подряд. «Бавария» и «Реал» — это всегда непростые соперники. Надеюсь, мы встретимся с ними в хороший момент для нашей команды», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити» в соцсети Х (ранее Twitter).

Первый матч между этими командами состоится 11 февраля в Англии, ответная игра пройдёт 18 февраля в Испании.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: