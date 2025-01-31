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«Химки» — «СКА-Хабаровск»: стартовые составы команд на контрольный матч

«Химки» — «СКА-Хабаровск»: стартовые составы команд на контрольный матч
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Сегодня, 31 января, состоится контрольный матч, в котором встретятся подмосковные «Химки» и «СКА-Хабаровск». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало встречи — в 17:30 мск.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
31 января 2025, пятница. 17:30 МСК
Химки
Химки, Россия
1-й тайм
1 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск, Россия
1:0 Мехия – 7'    

Стартовые составы команд:

«Химки»: Тусеев, Степанов, Джикия, Гусейнов, Фаринья, Мехия, Мирзов, Бакаев, Вера, Корредера, Заболотный.

«СКА-Хабаровск»: Кузнецов, Журавлёв, Покидышев, Першин Н., Карлос, Носков, Мартинес, Симонян, Гаджимурадов, Алиев, Гонгадзе.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей. «СКА-Хабаровск» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, заработав 29 очков за 21 игру.

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