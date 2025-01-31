«Больше никто не скажет о нагретых шарах». Клубное ТВ «Реала» — о матчах с «Ман Сити» в ЛЧ

Клубное телевидение мадридского «Реала» отреагировало на результаты жеребьёвки Лиги чемпионов, по итогам которой «сливочные» встретятся с «Манчестер Сити» в стыковых матчах за право сыграть в 1/8 финала этого турнира.

«После этого они [ненавистники «Реала»] будут говорить о шарах. Они больше не смогут говорить о нагретых шарах. В последние годы у меня есть чувство, что я больше езжу в Манчестер, чем в Вильярробледо. При этом [в Лиге чемпионов] есть матчи, похожие на плей-офф Лиги Европы», — сказал неназванный сотрудник клубного телевидения «Королевского клуба».

Первая встреча между этими командами состоится 11 февраля в Манчестере, ответная игра пройдёт 18 февраля в Мадриде.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: