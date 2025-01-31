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Экс-игрок «Локо» Даниил Куликов перейдёт в «Пюник»

Экс-игрок «Локо» Даниил Куликов перейдёт в «Пюник»
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Бывший полузащитник московского «Локомотива» Даниил Куликов перейдёт в «Пюник». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Куликов является выпускником академии железнодорожников. В составе взрослой команды «Локомотива» он принял участие в 89 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Последним клубом 26-летнего футболиста было минское «Динамо», за которое он играл с августа 2024 года по январь 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет € 700 тыс.

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