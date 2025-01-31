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Градиленко: зачем футболисту куда-то стремиться, если у него и в России всё хорошо?

Градиленко: зачем футболисту куда-то стремиться, если у него и в России всё хорошо?
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Бывший футболист московских ЦСКА и «Спартака» Дмитрий Градиленко высказался о современном поколении молодых игроков.

«Понятно, что у детей сейчас главный отвлекающий фактор — это гаджеты. Вместо того чтобы идти во двор, они «сидят» в телефонах. Это главное, считаю. Возможно, есть проблемы в уровне, квалификации тренерского состава. А ещё же есть «агенты», которые думают не о том, чтобы развить игрока, а как можно больше на нём заработать. Они понимают, что этот ребёнок, 17-18 лет, сильный, и есть лимит. Приходят к директорам и начинают выбивать условия. И порой это тоже мешает развитию футболистов. Он подписывает контракт на три года. Ещё вчера у тебя в кармане ничего не было, а тут — бац — условно 500 тысяч. Ты не понимаешь, что с ними делать. Голова кругом. И тебе уже кажется, что всего достиг. Потихонечку начинаешь сбавлять и больше не стремишься дальше, наверх. Довольствуешься малым. Это тоже небольшой тормоз в развитии молодых игроков.

Да, он выстрелил в 18-19 лет, получил огромный контракт — и всё, к сожалению. Если бы у нас всё было немножко поскромнее, если бы хотели куда-то уехать — больше работали бы. Одному нашему великому хоккеисту как-то задали вопрос: «Почему ты играешь в НХЛ, когда мог бы в России получать в два-три раза больше?» А он говорит: «Я спортсмен, профессионал. Я хочу играть в сильнейшей лиге мира среди лучших хоккеистов. Стать великим среди великих». Вот подход. А там же надо работать. В любой топовой футбольной команде, в Англии или Испании, по 25 человек плюс-минус одинаковых — по два-три кандидата на одну позицию. Раз немножко сбавишь — и сразу из начала очереди откатываешься в конец. Зачем кому-то туда стремиться, если у него и в России всё хорошо?» — сказал Градиленко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

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