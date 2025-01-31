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Деменко: Малком подзаработал денег в Саудовской Аравии и теперь хочет вернуться в Россию

Деменко: Малком подзаработал денег в Саудовской Аравии и теперь хочет вернуться в Россию
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Бывший футболист Максим Деменко высказался о возможном возвращении нападающего Малкома из саудовского «Аль-Хиляля» в российский «Зенит». Ранее появилась информация, что Малком хочет вернуться в «Зенит» летом, так как не чувствует себя ценным в нынешнем клубе.

«Если «Зенит» договорится о возвращении Малкома, это будет неплохое усиление для команды. Но стоит вопрос финансового плана. Наверняка Малком подзаработал определённые деньги в Саудовской Аравии и теперь хочет вернуться, потому что ему понравилось в России. Конечно, у «Зенита» сейчас достаточно насыщенная атакующая линия. Поэтому только Семак может понять, насколько сейчас нужен команде Малком», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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