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«Рубин» расторг контракт с испанским тренером Хавьером Нойей

«Рубин» расторг контракт с испанским тренером Хавьером Нойей
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«Рубин» и тренер по физической подготовке Хавьер Нойя расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс‑служба казанского клуба.

«Благодарим Хавьера за проделанную работу, желаем удачи и успехов в карьере!» — говорится в заявлении «Рубина».

Ранее была информация, что Нойя не явился на сборы команды в Турции. Хавьер проработал в «Рубине» более шести лет.

После 18 туров Российской-Премьер-Лиги «Рубин» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице, набрав 26 очков. В следующем туре подопечные Рашида Рахимова сыграют с грозненским «Ахматом». Матч состоится 1 марта, начало — в 19:00 мск.

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