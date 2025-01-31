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Контракт с Ямалем будет продлён летом, он начнёт зарабатывать € 7-8 млн — El Chiringuito

Контракт с Ямалем будет продлён летом, он начнёт зарабатывать € 7-8 млн — El Chiringuito
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«Барселона» пролонгирует трудовое соглашение с крайним нападающим Ламином Ямалем грядущим летом, когда ему исполнится 18 лет (13 июля). Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации источника, заработная плата испанского футболиста составит € 7-8 млн по новому контракту. Таким образом, Ямаль станет третьим самым высокооплачиваемым игроком каталонского клуба после нападающего Роберта Левандовского и полузащитника Френки де Йонга.

Действующее трудовое соглашение 17-летнего футболиста с «Барселоной» рассчитано до лета 2026 года. В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 12 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 180 млн.

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