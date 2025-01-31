«Локомотив» объявил о переходе футболистки сборной Сербии

Защитница сборной Сербии Александра Лазаревич стала игроком московского «Локомотива». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что срок контракта Лазаревич с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона-2027. Она будет выступать под 23-м игровым номером.

«Уроженка сербского города Ниш выступала за местный «Машинац», черногорскую «Брезницу», а с начала 2019 года играет в России. В течение трёх сезонов она защищала цвета «Рязани-ВДВ» (64 матча, восемь голов), а затем перешла в «Зенит». В футболке санкт-петербургского клуба Александра 72 раза выходила на поле, став трёхкратной чемпионкой России и завоевав Суперкубок страны», — написано в заявлении клуба.

«Рада присоединиться к клубу. Много раз проводила матчи против «Локомотива», и он всегда находился в топ-3 чемпионата. Слышала, что здесь всё очень профессионально и в игровом отношении, и в плане организации. Мнение моей подруги Елены Чубрило тоже оказалось важным. Лена считает, что это лучший клуб из тех, где она играла. А с Кристиной Машковой я выступала за «Рязань», мы даже жили вместе. Именно благодаря ей я выучила русский», — сказала Лазаревич.