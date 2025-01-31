Агент Ваньи Дркушича рассказал, когда защитник присоединится к «Зениту»

Младен Ратковица, представляющий интересы защитника Ваньи Дркушича, рассказал, когда его клиент прилетит в расположение санкт-петербургского «Зенита».

«Ванья прибудет на сборы «Зенита» на следующей неделе», — приводит слова Ратковицы Sport24.

Дркушич перешёл в «Зенит» в августе 2024 года из «Сочи». Тогда же был отдан в аренду в «Црвену Звезду». Трудовое соглашение истекло 30 января.

В нынешнем сезоне Дркушич сыграл за «Црвену Звезду» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 4 млн.