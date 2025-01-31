Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монпелье — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Градиленко: в «Спартаке» сказали получить 50 тысяч на юбилей, а потом вычеркнули из списка

Градиленко: в «Спартаке» сказали получить 50 тысяч на юбилей, а потом вычеркнули из списка
,
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Градиленко рассказал, как ему пообещали премию от клуба, но не выплатили.

«Звонит как-то руководитель ветеранского клуба: «Дима, тебе было 50 лет пару дней назад — от клуба полагается премия. 50 тысяч рублей!» А я сижу на кухне, и тут такая новость — кайф! Дали номер телефона, чтобы позвонил. Набрал, там говорят: привезите паспорт и трудовую книжку. Сажусь спокойно на метро на «Таганской» и думаю: «Класс! Сидел спокойно, никого не трогал, а тебе звонят и из ниоткуда 50 тысяч рублей». Приезжаю и нахожу сотрудника, который за это отвечает. Он смотрит в компьютер: «А вас нет в списках. Наберите тому, кто вам об этом сказал. Звоню: «Чего делать-то?» Я передал трубку, они пошептались, и мне руководитель говорит: «Дим, извини, кто-то тебя вычеркнул. Попробуем как-то компенсировать — будем приглашать тебя на разные мероприятия», — сказал Градиленко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

Материалы по теме
«В 1990-х меня пришили бы». За что убрали из футбола и с ТВ чемпиона СССР и России
Эксклюзив
«В 1990-х меня пришили бы». За что убрали из футбола и с ТВ чемпиона СССР и России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android