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Борис Игнатьев считает, что «Алания» не распадётся из-за финансовых проблем

Борис Игнатьев считает, что «Алания» не распадётся из-за финансовых проблем
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Экс-советник владикавказского «Спартака» Борис Игнатьев высказался о финансовых проблемах в «Алании».

«Не думаю, что «Алания» распадётся из-за финансовых проблем. У клуба отлично работает школа. Жаль, что клуб с большими традициями и чемпион страны не находит людей, которые по-настоящему болеют за футбол в Осетии и делают всё, чтобы усилить игру», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Алания» занимает 17-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 18 очков за 21 матч. На первой строчке располагается калининградская «Балтика», у которой 45 очков.

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