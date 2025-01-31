«Аль-Хиляль» предложил «Реалу» € 300 млн за трансфер Родриго — Эду Агирре

Мадридский «Реал» получил предложение от «Аль-Хиляля» о трансфере крайнего нападающего Родриго Гоэса на сумму € 300 млн. Об этом сообщил журналист Эду Агирре в эфире El Chiringuito TV.

По информации источника, саудовский клуб готов платить бразильскому футболисту € 140 млн. Подчёркивается, что Родриго даже не рассматривал подобное предложение и сразу же отклонил его. При этом в Саудовской Аравии не отказались от идеи покупки 24-летнего игрока и готовы предпринять соответствующие попытки грядущим летом.

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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