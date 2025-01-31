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Чемпион СССР и России Градиленко рассказал об обиде на «Спартак»

Чемпион СССР и России Градиленко рассказал об обиде на «Спартак»
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Чемпион СССР и России в составе московского «Спартака» Дмитрий Градиленко рассказал неприятные истории, связанные с клубом.

«Помню, нашим партнёрам нужно было сделать подарок в виде майки с автографами ветеранов красно-белых. Я поехал на предновогодний турнир, чтобы собрать подписи Дасаева, Шавло. Мне сказали, что могут приехать Романцев и Симонян.

Приезжаю и смотрю — я не знаю половину команды. Они даже за «Спартак» не играли, наверное. Вроде ветеранский клуб, который должен поддерживать своих. Ещё раз скажу, я ни на что не претендую, я не был звездой. Но реально стало обидно.

Была ещё одна неприятная история, когда в «Спартаке» Газизов работал. На вечер по случаю 100-летия Константина Ивановича Бескова меня пригласили… от «Динамо». А потому что Григорий Александрович Твалтвадзе вёл вечер. Он и замолвил словечко за меня. Я пришёл туда, увидел программки к турниру: «Спартак», «Динамо», ЦСКА, сборная Союза. Увидел себя в составе, спрашиваю у Шавло: «Завтра матч. А мне никто не звонит?» Сергей Дмитриевич успокоил: «Позвонят».

В 10 утра следующего дня понимаю, что уже никто не позвонит. Написал длинное сообщение руководителю клуба ветеранов, мол, очень хотел бы приехать, жаль, что «Спартак» не пригласил. Ответ получил простой: «Дим, выделялись деньги. Мы пригласили тех, кому они нужнее». Ну объяснили бы. Я бы приехал, поиграл, сделал бы несколько фото, пообщался на поле и за столом. Бесплатно! Я всё же играл под руководством Константина Ивановича, и он мне доверял, поддерживал всегда. Очень обидно!» — сказал Градиленко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

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