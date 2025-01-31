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Овчинников: не удивит, если Малком окажется в «Спартаке»

Овчинников: не удивит, если Малком окажется в «Спартаке»
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Российский тренер Валерий Овчинников высказался о возможном возвращении форварда саудовского «Аль-Хиляля» Малкома в чемпионат России.

«Малком просто заскучал по всему российскому — системе, обслуживанию, получению и отношению. В Саудовской Аравии к нему попроще относятся. Там и устои другие, не погусаришь, много запретов. Захотелось ему на новую родину — в Россию. Если у «Спартака» или ЦСКА есть определённые деньги, то они могут его приобрести.

Наши лезут в любую драку, даже без денег полезут на всякий случай. Меня абсолютно не удивит, если Малком окажется в «Спартаке». Иностранцам всё равно, кто платит. Главное, чтобы платили. Там, где он сейчас находится, теряется 80% жизни, к которой он привык. Питер и Москва — это совершенно другая жизнь. А жизнь у него – высший класс», — приводит слова Овчинникова Legalbet.

В нынешнем сезоне Малком сыграл за «Аль-Хиляль» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 25 млн.

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