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Алдонин: переход в «Спартак» — смелый шаг для Помазуна, но предательства я не вижу

Алдонин: переход в «Спартак» — смелый шаг для Помазуна, но предательства я не вижу
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Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался о возможном переходе голкипера армейцев Ильи Помазуна в столичный «Спартак». Ранее появилась информация, что клубы договорились о трансфере.

«Я спокоен, не вижу плохих моментов в переходе Помазуна в «Спартак». Илья — воспитанник ЦСКА, но сыграл не так много. Нельзя сказать, что в «Спартак» уходит человек, завоевавший с клубом большое количество титулов. Переживать и нервничать по этому поводу болельщикам ЦСКА не стоит. Если Помазун решил, что в «Спартаке» ему будет лучше, доверятся, это его выбор. Надо сказать, что для Ильи это хороший вызов. Многие не одобрят, но, учитывая предысторию… Наверняка в ЦСКА случилась конфликтная ситуация. Помазун решился на смелый шаг, однако я не вижу в этом предательства.

Ходят слухи, что и Зиньковский может перейти в ЦСКА из «Спартака». Медина вообще иностранец. Вопрос в условиях сделки, в сумме предложения. Резонанс с Марио Фернандесом был гораздо более острым. А Помазун свои лучшие матчи сыграл всё-таки не в ЦСКА, а в аренде в «Урале», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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