Дмитрий Градиленко: на одном моменте фильма про Черенкова прослезился

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Градиленко поделился впечатлениями от просмотра фильма «Федя. Народный футболист» о легенде красно-белых Фёдоре Черенкове.

«Это был закрытый показ. Мне было приятно оказаться вместе с ветеранами «Спартака» и основной командой на стадионе. Но, опять же, мне не позвонили из ветеранского клуба! Мне набрал хранитель музея «Спартака» Матвеев: «Дим, ты же с Черенковым играл. Придёшь?» Что за вопрос! Мне посчастливилось находиться в одной команде с великим футболистом.

Что касается фильма, я вернулся мысленно в то время, вспомнил какие-то эпизоды. А в один момент даже прослезился. Если фильм цепляет, слеза частенько пробивает», — сказал Градиленко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.