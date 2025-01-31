«Мне тяжело говорить даже о своём будущем». Анчелотти — об интересе к Родриго от саудовцев

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал информацию об интересе клубов из Саудовской Аравии к крайнему нападающему Родриго Гоэсу. Ранее СМИ сообщали, что «Аль-Хиляль» предложил бразильскому футболисту зарплату в € 140 млн.

«Точно знаю, что будущее футболистов — это их личное решение, но я вижу счастливых игроков, которые хотят вносить свой вклад и завоёвывать титулы. Не знаю, что думает каждый из них. Мне тяжело говорить даже о своём будущем. Есть много людей, жаждущих оказаться на месте Винисиуса или Родриго, ведь они хотят играть в этом клубе и носить эту футболку. Не люблю называть имена футболистов, но есть те, которые хотят приехать сюда. А представьте, какие тренеры хотят работать в «Реале», — приводит слова Анчелотти Marca.

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