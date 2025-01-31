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Градиленко: стеночки и забегания «Спартака» остались в прошлом — тот стиль давно потерян

Градиленко: стеночки и забегания «Спартака» остались в прошлом — тот стиль давно потерян
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Чемпион СССР и России Дмитрий Градиленко высказался о стиле московского «Спартака».

«Стеночки и забегания «Спартака» остались в прошлой жизни. Стиль давно потерян. Это не «Барселона». Заметьте, что забегания в целом сейчас делают очень редко. Но они нам и не нужны, главное — результат», — сказал Градиленко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала 37 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков.

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