Дмитрий Градиленко рассказал, почему его больше не приглашают на «Матч ТВ»

Бывший футболист, комментатор Дмитрий Градиленко рассказал, почему не работает на телеканале «Матч ТВ». В 2019 году экс генеральный директор краснодарского «Урожая» был отстранён на год от футбольной деятельности из-за оказания воздействия с целью влияния на результат матча «Чайка» – «Черноморец» (3:1).

— Всё очень просто. Мне сказали: «Дим, мы просто боимся, что нам нам прилетит по шапке. Вдруг скажут: вы что, охренели, его же дисквалифицировали на год! Он матчи то ли покупает, то ли продаёт». Там же никто разбираться не будет. А для меня это минус ещё небольшие денежки.

— Допускаете, что на телевидении тоже существует некий чёрный список нежелательных спикеров?

— Допускаю. Это вполне возможно, — сказал Градиленко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.