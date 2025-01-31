Солари не тренировался с «Ривер Плейт» из-за возможного перехода в «Спартак» — источник

Правый вингер «Ривер Плейт» Пабло Солари не тренировался со своей аргентинской командой. Об этом сообщает TNT Sports Argentina.

По информации источника, Солари не принял участия в тренировке «Ривер Плейт», которая прошла утром в пятницу, 31 января. Ранее агент игрока Ариэль Кипершмид сообщил, что переговоры о трансфере Пабло в московский «Спартак» ещё не завершены.

В сезоне-2024 Солари сыграл за «Ривер Плейт» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 7 млн.

После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с «Оренбургом». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.